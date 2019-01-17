2019-01-17T05:32:02+03:00
Общество

Погода в Югре 17 января: - 8 градусов и сильный ветер

К вечеру в округе потеплеет
Алена Кульмухаметова
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В Югре сегодня ветреная погодаВ Югре сегодня ветреная погодаФото: Татьяна Коркина
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В четверг , 17 января, в Ханты-Мансийском автономном округе синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер южный 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -3,-8 ºС, местами -13,-18 ºС.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без осадков, слабая изморозь. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём: -5,-7 ºС.

В Сургуте переменная облачность и без осадков. Ветер южный 5-14 метров в секунду. Температура воздуха: -17, -11 градусов.

В Нижневартовске облачная погода, возможен снег. Ветер юго-западный, южный 4-11 метров в секунду. Температура воздуха: -16, -14 градусов.

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