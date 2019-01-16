Полицейские Ханты-Мансийска задержали молодых угонщиков

СЕГОДНЯ 14:57 2019-01-16T14:57:47+03:00

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Житель Октябрьского района обратился в полицию с заявлением об угоне «Шевроле Нива». Преступников нашли в Ханты-Мансийском районе.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, задержаны жители поселка Цингалы, в возрасте 18 и 19 лет, по подозрению в угоне автомобиля. Один из угонщиков ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

Молодые люди в ночь с 13 на 14 января текущего года молодые люди, находясь в районе контрольно-пропускного пункта Кондинского месторождения, проникли в автомобиль «Шевроле Нива», взломав замок зажигания и соединив провода, угнали авто.

Отечественный автомобиль принадлежал жителю поселка Перегребное Октябрьского района, который работал вахтовым методом на месторождении.

В настоящий момент автомобиль изъят и помещен на штрафную стоянку.

Возбуждено уголовное дело по статье «Угон». Парням может грозить до 7 лет лишения свободы.