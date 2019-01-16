В Югре каждый владелец животного обязан чипировать своего питомца

СЕГОДНЯ 14:50 2019-01-16T14:50:23+03:00

На дисплее сканера выскочат 15 цифр, которые вводят в специальную базу

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С чипом будет легко найти хозяина и бродячих животных на улицах округа станет меньше. Об этом заявляют разработчики проекта.

С января 2019 года каждый владелец четвероногого в Югре обязан чипировать своего питомца в спецучреждениях - ветеринарной службе и ветклиниках, которые оказывают подобную услугу.

Югорчане могут легко найти потерявшееся животное, с установленным чипом.

Нашедший может отнести его в клинику, там просканируют область, куда вживляют чип. На дисплее сканера выскочат 15 цифр, которые вводят в специальную базу (единая не только для России). В результате высветится имя, фамилия и адрес владельца, которому и будет возвращен питомец.

Чипирование собак и кошек - это настоящее спасение для владельцев породистых питомцев.

Сама манипуляция, абсолютно безболезненная, не вызывающая никаких осложнений у животного. Ветеринар вводит под кожу чип при помощи шприца в область холки либо лопатки. После вживления обязательно сканируется место, куда было введено содержимое шприца. Если все было правильно, то цифры сразу же появятся на дисплее сканера. Далее ветеринарный врач заполняет специальные документы, вносит вас в единую базу данных. В паспорте животного делается пометка, записывается идентификационный уникальный код.

Чипирование кошек проходит по такой же схеме, как и у собак. Отличий особых нет.