Жители Когалыма за шум отдали 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:01 2019-01-16T14:01:39+03:00

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Шуметь по ночам жителям Когалыма становится дорого. За 12 месяцев 2018 года административной комиссией города было рассмотрено 313 материалов об административных правонарушениях.

По результатам рассмотрения материалов в 122 случаях назначено наказание в виде предупреждения. По 179 протоколам вынесены постановления о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 366 200 рублей.

Как подчеркнула секретарь административной комиссии Амина Абзалилова, самым распространенным правонарушением среди когалымчан в 2018 году является нарушение тишины и покоя граждан.

- К сожалению, некоторые горожане не считаются ни с законом, ни с соседями, ни с тем, что могут расстаться с собственными средствами. В 172-х случаях, жители города были привлечены к ответственности за нарушение Закона за использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, в том числе установленных на транспортных средствах, киосках, павильонах, балконах, в окнах или на подоконниках, в ночное время, т.е. в период с 22:00 до 8:00 часов. В 73 случаях наложен штраф, таким образом «шумные» жильцы лишились 51 500 рублей, - говорит Амина Абзалилова.

В антирейтинге также значатся нарушение правил благоустройства и озеленения территорий поселений, городских округов, организация и проведение в рабочие дни с 21:00 до 8:00 часов, а также в воскресные и нерабочие праздничные дни в многоквартирном доме ремонтных работ – 37 протоколов. Рассматривались дела по фактам нарушения правил при выгуле собак.