Жители Когалыма за шум отдали 50 тысяч рублей
Шуметь по ночам жителям Когалыма становится дорого. За 12 месяцев 2018 года административной комиссией города было рассмотрено 313 материалов об административных правонарушениях.
По результатам рассмотрения материалов в 122 случаях назначено наказание в виде предупреждения. По 179 протоколам вынесены постановления о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 366 200 рублей.
Как подчеркнула секретарь административной комиссии Амина Абзалилова, самым распространенным правонарушением среди когалымчан в 2018 году является нарушение тишины и покоя граждан.
- К сожалению, некоторые горожане не считаются ни с законом, ни с соседями, ни с тем, что могут расстаться с собственными средствами. В 172-х случаях, жители города были привлечены к ответственности за нарушение Закона за использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, в том числе установленных на транспортных средствах, киосках, павильонах, балконах, в окнах или на подоконниках, в ночное время, т.е. в период с 22:00 до 8:00 часов. В 73 случаях наложен штраф, таким образом «шумные» жильцы лишились 51 500 рублей, - говорит Амина Абзалилова.
В антирейтинге также значатся нарушение правил благоустройства и озеленения территорий поселений, городских округов, организация и проведение в рабочие дни с 21:00 до 8:00 часов, а также в воскресные и нерабочие праздничные дни в многоквартирном доме ремонтных работ – 37 протоколов. Рассматривались дела по фактам нарушения правил при выгуле собак.