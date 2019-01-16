2019-01-16T13:52:51+03:00
Общество

Сургутян к купелям будут пропускать по одному

В городе готовятся к Крещению
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте идёт подготовка к Крещению. Всего будут подготовлены семь купелей: у Собора Преображения Господня, на карьере в пойме реки Сайма, у храмов Георгия Победоносца, Николая Чудотворца, иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», святителя Луки Крымского и в честь святой Троицы

В этот день православные стремятся запастись освященной водой. Самые смелые окунаются в купель. Места для крещенских купаний в Сургуте традиционно оборудуют в соответствии с требованиями безопасности. У каждой купели будет организовано дежурство священнослужителей, народных дружин, сотрудников полиции, будут установлены стационарные металлодетекторы.

Накануне праздника представители управления по делам ГО и ЧС, спасатели, полицейские осмотрят купели для крещенского купания в водоёме между улицей Мелик-Карамова и Югорским трактом, проверят состояние подъездных путей, места установки палаток и стоянки автотранспорта, места выхода людей на лёд. Толщина льда составляет 55 – 60 сантиметров.

Как утверждают спасатели, это достаточная толщина для проведения праздничного мероприятия. Тем не менее, в целях недопущения массового скопления людей на небольшом участке льда на берегу водоёма 19 января организуют пропускной режим сургутян к купелям по очереди.

Добавим, освященную воду можно будет набрать на территории всех храмов города.

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