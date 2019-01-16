В Нижневартовске бывший нефтяник пытался похитить имущество компании на 9 миллионов

СЕГОДНЯ 13:44 2019-01-16T13:44:28+03:00

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В Нижневартовске вынесен приговор 28-летнему бывшему сотруднику нефтегазодобывающей компании. Мужчина признан виновным в покушении на кражу дорогостоящего имущества предприятия.

Как сообщает следственный комитет Югры, бывший нефтяник, зная о том, что дорогостоящее нефтяное оборудование компании хранится на производственной базе, предложил работнику базы за вознаграждение оказать содействие в краже имущества.

Работник базы сообщил о преступных намерениях подсудимого в правоохранительные органы.

10 марта 2018 года подсудимый на грузовом автомобиле совершил хищение нефтяного оборудования, стоимостью свыше 9 миллионов рублей: девять комплектов установок электроприводных центробежных насосов, стоимость каждой из которых составляет от полумиллиона до двух миллионов рублей.

После выезда с похищенным оборудованием с производственной базы подсудимый был задержан оперативниками.

Вину мужчина признал в полном объеме. Оборудование возвращено компании.

Приговором суда бывшему нефтянику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 5 лет, а также штраф в размере 300 тысяч рублей.