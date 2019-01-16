2019-01-16T13:30:19+03:00
Происшествия

В Сургуте на вокзале с наркотиком в перчатке задержали мужчину

Он купил его через мобильное приложение
Алена Кульмухаметова
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Мужчину задержали 14 января во время проведения оперативных мероприятий на привокзальной площади станции Сургута.

Как сообщает управление полиции на транспорте УрФО, полицейские обнаружили у него сверток с веществом темного цвета, который злоумышленник спрятал в одну из перчаток.

Сверток из изоленты был изъят и направлен на исследование. Оно показало, что содержимое свертка – наркотическое средство «гашиш», массой 2,25 грамма. Подозреваемый пояснил, что приобрел наркотик через мобильное приложение у неизвестного ему лица для личного употребления.

В настоящее время в отношении 24-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

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