2019-01-16T15:04:53+03:00
Спорт

Нижневартовские биатлонисты привезли "серебро" и "бронзу" с четвёртого этапа Кубка IBU

Спортсмены показали отличные результаты
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города НижневартовскФото с сайта администрации города Нижневартовск
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Биалонисты из Нижневартовска достойно выступили в польском городе Душники-Здруй, где 12 января стартовал четвертый этап Кубка IBU 2018-2019 годов по биатлону.

Соревнования открыла женская спринтерская гонка на 7,5 км, в которой все три первых места заняли российские биатлонистки.

Победу одержала Наталья Гербулова, с двумя промахами показавшая на финише время 22 минуты 10,7 секунды. Серебряным призером гонки стала Виктория Сливко, с одним неточным выстрелом уступившая победительнице 2,8 секунды. Бронзовую медаль завоевала нижневартовская биатлонистка Анастасия Морозова, показавшая на финише время 22 минуты 33,4 секунды, с двумя неточными выстрелами.

Соревнования продолжились мужской спринтерской гонкой на 10 км с двумя огневыми рубежами, в которой, как и в женском спринте, весь пьедестал остался за россиянами.

Победу одержал Александр Поварницын, с чистой стрельбой показавший на финише время 24 минуты 9,4 секунды. Серебряным призером гонки стал нижневартовский спортсмен Никита Поршнев с итоговым временем 24 минуты 34,3 секунды (без промахов). Бронзу завоевал Эдуард Латыпов, который показал на финише время 24 минуты 37,8 секунды (два промаха).

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