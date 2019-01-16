СЕГОДНЯ 12:51 2019-01-16T12:51:24+03:00

Восемь жителей Югры выиграли в лотерею больше миллиона рублей

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Сразу восемь жителей Югры стали миллионерами в прошлом году благодаря выигрышным билетам в лотерею. Три из них получили выигрыш более 2 миллионов рублей, пятеро – более 1 миллиона рублей.

Всего, согласно статистике государственных лотерей, в 2018 году посетители отделений Почты России приобрели более 68 миллионов лотерейных билетов. Обладателями выигрыша в размере более 1 млн рублей стали 206 человек. Это в 2,4 раз больше, чем годом ранее, когда миллионерами стали 88 человек.

Кроме того, 63 человека стали обладателями крупных выигрышей в размере от 500 до 999 тысяч рублей.

Отметим, что с 2014 года на территории Российской Федерации проводятся только государственные лотереи.