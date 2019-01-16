2019-01-16T12:51:24+03:00
Общество

Восемь жителей Югры выиграли в лотерею больше миллиона рублей

Билеты они покупали на почте
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Восемь жителей Югры выиграли в лотерею больше миллиона рублейВосемь жителей Югры выиграли в лотерею больше миллиона рублей
Изменить размер текста:

Сразу восемь жителей Югры стали миллионерами в прошлом году благодаря выигрышным билетам в лотерею. Три из них получили выигрыш более 2 миллионов рублей, пятеро – более 1 миллиона рублей.

Всего, согласно статистике государственных лотерей, в 2018 году посетители отделений Почты России приобрели более 68 миллионов лотерейных билетов. Обладателями выигрыша в размере более 1 млн рублей стали 206 человек. Это в 2,4 раз больше, чем годом ранее, когда миллионерами стали 88 человек.

Кроме того, 63 человека стали обладателями крупных выигрышей в размере от 500 до 999 тысяч рублей.

Отметим, что с 2014 года на территории Российской Федерации проводятся только государственные лотереи.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сургуте на вокзале с наркотиком в перчатке задержали мужчину
Новость о 39-градусной водке на прилавках магазинов Сургута оказалась фейком
В доме-интернате Ханты-Мансийска после укола умерла сотрудница
Сбербанк за год нарастил кредитный портфель МСП почти на 20%
Житель Пыть-Яха получил 16 лет тюрьмы за насилие над падчерицей
Наркоману из Когалыма выдали права на автомобиль
Департамент образования Югры не принимал решения об отмене финансирования школьного питания
Два жителя Сургута задержаны с крупной партией наркотиков
С жильцов многоквартирного дома из Приобья управляющая компания 2 года незаконно взимала плату
Житель Югры ночью по сугробам полз несколько часов
Голодный житель Сургута украл продукты на 7 тысяч рублей
В муниципалитетах Югры установили предельный единый тариф на обращение с ТКО
Жительница Урая в страхе потерять деньги с банковских карт отдала их мошенникам
В Когалыме стартовали соревнования по шахматам