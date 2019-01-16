2019-01-16T12:43:18+03:00
Общество

Новость о 39-градусной водке на прилавках магазинов Сургута оказалась фейком

Соцсети взбудоражены из-за растущих цен
Алена Кульмухаметова
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Фото из соцсети ВКонтактеФото из соцсети ВКонтакте
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Повышение налога НДС вызывает панику среди россиян. Не обходит эта тема и жителей Югры. С начала января в соцсетях югорчане стали выкладывать фотографии растущих ценников. Так, в пачке пельменей, где производитель указывает массу 1 килограмм, на контрольных весах числится 885 граммов.

Производители давно пошли на хитрости и придумали маркетинговые ходы, чтобы покупатели не заметили роста цен. Масса продукта стала меньше, а цена та же.

Больше всего сургутян возмутила 39-градусная водка, якобы появившаяся на прилавках магазинов. Новость вышла далеко за пределы Югры и возмутила россиян.

Ситуацию прокомментировал глава Сургута Вадим Шувалов на своей странице в ВКонтакте:

- 39-градусная водка — наш ответ упаковке из девяти яиц! Друзья, на самом деле водка крепостью 39%, якобы появившаяся на магазинных прилавках Сургута, — это фейк, шутка одного из сатирических сайтов, подхваченная пользователями соцсетей и даже журналистами СМИ. Впрочем, снижение доли спирта на один градус не делает алкоголь безопаснее. Зато смех продлевает жизнь, так что спасибо авторам за повод улыбнуться!

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