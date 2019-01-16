2019-01-16T12:32:15+03:00
Общество

В доме-интернате Ханты-Мансийска после укола умерла сотрудница

Следственный комитет инициировал проверку
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта СУ СК ХМАО-ЮгрыФото с сайта СУ СК ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

В социальной сети накануне появилась информация, что несколько дней назад в Ханты-Мансийском районном доме-интернате для престарелых и инвалидов после поставленного укола скончалась сотрудница учреждения.

Как сообщает следственный комитет Югры, информация о гибели женщины будет проверена следователями Ханты-Мансийского межрайонного следственного отдела. В данный момент по сообщению организована процессуальная проверка на предмет наличия признаков преступления, по статье «Причинение смерти по неосторожности».

После проведения комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сургуте на вокзале с наркотиком в перчатке задержали мужчину
Восемь жителей Югры выиграли в лотерею больше миллиона рублей
Новость о 39-градусной водке на прилавках магазинов Сургута оказалась фейком
Сбербанк за год нарастил кредитный портфель МСП почти на 20%
Житель Пыть-Яха получил 16 лет тюрьмы за насилие над падчерицей
Наркоману из Когалыма выдали права на автомобиль
Департамент образования Югры не принимал решения об отмене финансирования школьного питания
Два жителя Сургута задержаны с крупной партией наркотиков
С жильцов многоквартирного дома из Приобья управляющая компания 2 года незаконно взимала плату
Житель Югры ночью по сугробам полз несколько часов
Голодный житель Сургута украл продукты на 7 тысяч рублей
В муниципалитетах Югры установили предельный единый тариф на обращение с ТКО
Жительница Урая в страхе потерять деньги с банковских карт отдала их мошенникам
В Когалыме стартовали соревнования по шахматам