В доме-интернате Ханты-Мансийска после укола умерла сотрудница

СЕГОДНЯ 12:32 2019-01-16T12:32:15+03:00

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В социальной сети накануне появилась информация, что несколько дней назад в Ханты-Мансийском районном доме-интернате для престарелых и инвалидов после поставленного укола скончалась сотрудница учреждения.

Как сообщает следственный комитет Югры, информация о гибели женщины будет проверена следователями Ханты-Мансийского межрайонного следственного отдела. В данный момент по сообщению организована процессуальная проверка на предмет наличия признаков преступления, по статье «Причинение смерти по неосторожности».

После проведения комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.