2019-01-16T15:50:39+03:00
Общество

В Сургуте за две недели выпала месячная норма снега

Коммунальщики работают в авральном режиме
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта администрации города СургутФото с сайта администрации города Сургут
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За две недели января количество выпавшего снега в Сургуте превысило среднемесячную норму. Коммунальщики перешли на круглосуточный режим работы.

15 января состоялась инспекция придомовой территории по улице Университетской, 21. Поводом послужило обращение жителей вышеуказанного дома на страницу главы города Вадима Шувалова с просьбой обратить внимание на ситуацию с уборкой снега, связанной с обильными снегопадами.

К проверке, в которой приняли участие заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Алексеев и директор УК «Сервис-3» Дмитрий Богун.

- Департамент городского хозяйства в своей работе руководствуется Правилами благоустройства города. Согласно этому документу, управляющая компания должна убирать придомовую территорию не реже одного раза в месяц, — пояснил заместитель директора ДГХ Сергей Алексеев. — Если возникает необходимость, то сотрудники управляющей компании выходят и делают патрульную очистку территории. Комплексную же уборку производят один раз в месяц согласно графику.

Как отметил Сергей Алексеевич, если на жалобы жильцов управляющая компания не реагирует, то они могут обратиться в службу жилищного контроля или в департамент городского хозяйства. Для этого создан официальный портал «Твой Сургут».

По словам представителя ДГХ, улицы Сургута очищаются каждый день, по состоянию на 15 января было задействовано 102 единицы техники, работающей в две смены. Основных проблем по уборке в городе нет. Что касается бесхозных проездов, то часть из них также чистится от снега, периодичность очистки таких территорий — 1 раз в неделю. В 2019 году запущена программа по межеванию бесхозных территорий и департамент городского хозяйства надеется, что в следующем году этот вопрос решится и таких участков будет минимальное количество.

Была озвучена информация по вопросу складирования снега. Как было замечено, существуют вопросы по оснащению полигонов. Этот вопрос сейчас решается городскими властями. Работы по снегоплавильной установке пока приостановлены, так как есть проблема с утилизацией талой воды и ее очисткой.

Отметим, по данным 2018 года, управляющими компаниями вывезено полтора миллиона кубометров снега, в текущем году — 120 тысяч кубометров.

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