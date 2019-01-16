2019-01-16T11:31:07+03:00
Происшествия

Наркоману из Когалыма выдали права на автомобиль

За руль он сесть не сможет
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыФото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Неадекватный водитель разъезжал по Когалыму, пока в ситуацию не вмешалась прокуратура.

Проверка показала, что житель города имеет право на управление транспортным средством на основании ранее выданного ему водительского удостоверения.

Однако, когалымчанин состоит на учете у врача психиатра-нарколога с диагнозом – наркотическая зависимость.

Так как наличие данного заболевания является медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами.

Прокуратура направила в суд заявление о прекращении действия права когалымчанина на управление транспортным средством.

Решением суда иск прокурора рассмотрен и удовлетворен.

В настоящее время гражданин лишен права на управление транспортным средством.

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