Наркоману из Когалыма выдали права на автомобиль
Неадекватный водитель разъезжал по Когалыму, пока в ситуацию не вмешалась прокуратура.
Проверка показала, что житель города имеет право на управление транспортным средством на основании ранее выданного ему водительского удостоверения.
Однако, когалымчанин состоит на учете у врача психиатра-нарколога с диагнозом – наркотическая зависимость.
Так как наличие данного заболевания является медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами.
Прокуратура направила в суд заявление о прекращении действия права когалымчанина на управление транспортным средством.
Решением суда иск прокурора рассмотрен и удовлетворен.
В настоящее время гражданин лишен права на управление транспортным средством.