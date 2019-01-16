У вахтёрши общежития из Сургутского района воришка украл телефон

СЕГОДНЯ 15:33 2019-01-16T15:33:51+03:00

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Вернулась с обхода и не обнаружила на месте свой телефон вахтёрша из посёлка Нижнесортымский Сургутского района. Женщина обратилась в дежурную часть полиции.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, во время инцидента вахтёрша находилась на дежурстве в общежитии. При осуществлении обхода потерпевшая оставила мобильное устройство на зарядке, а когда вернулась, гаджета не обнаружила. Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей.

При тщательном осмотре места происшествия эксперт-криминалист обнаружил следы пальцев рук. Отпечатки стражи порядка загрузили в автоматизированную дактилоскопическую информационную систему, с помощью которой удалось установить личность подозреваемого. Им оказался местный житель. Со слов воришки, телефоном он решил воспользоваться в связи с тем, что его гаджет разрядился. Но потом, удалив контакты и имеющуюся информацию, оставил себе.

Сотрудниками полиции похищенное изъято и возвращено законному владельцу.

За кражу мужчине грозит 5 лет лишения свободы. Ведется следствие.