2019-01-16T10:51:20+03:00
Общество

Департамент образования Югры не принимал решения об отмене финансирования школьного питания

На контроль ситуация поставлена в 4 муниципальных образованиях
Алена Кульмухаметова
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Школьники четырёх муниципалитетов остались без бесплатных обедов. Фото с сайта пиксабайШкольники четырёх муниципалитетов остались без бесплатных обедов. Фото с сайта пиксабай
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Директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин прокомментировал ситуацию по вопросу оплаты школьного питания. Ситуация находится на контроле правительства региона.

По информации правительства Югры, в 18 муниципалитетах из 22 ничего не изменилось – там средства, как и раньше, были направлены на софинансирование питания в школьных столовых муниципальными образованиями. На контроль ситуация поставлена в 4 муниципальных образованиях - именно там, где органы местного самоуправления перераспредели эти средства. Однако, просмотрев видео полностью, можно понять, что это решение не окончательное. И от Ханты-Мансийска, Югорска, Урая и Кондинского района ждут аргументов по такому решению.

- Автономным округом не принималось и не будет принято решение о том, что мы престаём финансировать школьное питание. Изменились подходы к финасированию. Ханты-Мансийск, Югорск, Урай и Нижневартовский район приняли решение направить выделенные средства на другие цели. В 22 муниципалитетах школьники питаются также, - заявил Алексей Дренин.

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