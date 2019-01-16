Два жителя Сургута задержаны с крупной партией наркотиков

СЕГОДНЯ 10:38 2019-01-16T10:38:14+03:00

Скрин с видео на сайте УМВД по ХМАО-Югре

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Наркотики у двух сургутян стражи порядка находили повсюду: в карманах, автомобиле и в квартире. Общий вес доз смерти составил 1600 граммов.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, сотрудниками полиции задержаны двое сургутян, в возрасте 30 и 33 лет, по подозрению в попытке сбыта наркотических средств.

При себе у злоумышленников полицейские обнаружили и изъяли девять свертков с веществом светлого цвета. В автомобиле, за рулем которого находился один из фигурантов, стражи порядка обнаружили еще два пакетики с запрещенным веществом.

В ходе проведения обыска в квартире одного из подозреваемых оперативники обнаружили брикеты с пресованным гашишем, весы и упаковочный материал. Всего изъято около 1500 граммов гашиша, около 12 граммов кокаина, более 8 граммов экстази и 20 граммов мефедрона. Общая масса изъятого составила около 1600 граммов.

По данным полицейских, сургутяне планировали распространять наркотики на территории Югры.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Им грозят серьёзные сроки.