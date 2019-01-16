С жильцов многоквартирного дома из Приобья управляющая компания 2 года незаконно взимала плату

СЕГОДНЯ 10:24 2019-01-16T10:24:45+03:00

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Прокуратура заинтересовалась деятельностью фирмы из посёлка городского типа Приобье Октябрьского района. Выяснилось, что 2 года подряд управляющая компания ООО «ЭГК» незаконно взимало плату с жильцов.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, фирма оказывает услуги по содержанию и текущему ремонту мест общего имущества, холодному водоснабжению в отсутствие договора на управление домом и утвержденного в установленном порядке размера такой платы.

Во время инспектирования многоквартирного дома установлено, что общее имущество требует ремонта, система противопожарной защиты неисправна, услуги ООО «ЭГК» фактически не оказывались.

Для устранения допущенных нарушений закона прокуратура района руководителю ООО «ЭГК» внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Жильцам многоквартирного дома произведен перерасчет платы за жилое помещение в размере более 150 тысяч рублей.