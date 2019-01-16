Житель Югры ночью по сугробам полз несколько часов

СЕГОДНЯ 09:58 2019-01-16T10:02:37+03:00

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Трагедией могла обернуться для югорчанина последняя поездка, если бы на помощь не пришли спасатели. Мужчина несколько часов полз по сугробам к ближайшему населенному пункту и выбился из сил.

Как сообщает «Центроспас-Югория», около одиннадцати часов вечера 13 января сургутсикм спастелям поступил тревожный звонок. В районе Каменного мыса мужчина попал в беду и просит об эвакуации.

Старший дежурный смены созвонился с пострадавшим. Оказалось, что 51-летний мужчина утром 13 января выехал со своих родовых угодий на снегоходе в сторону Сургута. Однако, благополучно добраться до населенного пункта у югорчанина не вышло - снегоход попал в наледь и провалился. Попытки выбраться ни к чему не привели, а сотовая связь не работала. Тогда мужчина принял решение пойти пешком в сторону трассы, это около 15 км. Со слов пострадавшего, снег был очень глубоким, идти было трудно. Мужчина выбился из сил, проваливаясь по пояс, ему приходилось даже не идти, а ползти. Уже ночью, поняв, что силы покидают его и самому не спастись, он позвонил в службу спасения.

Спасатели быстро добрались до пострадавшего, отогрели его, напоили горячим кофе и благополучно доставили в Сургут, где передали родственникам. Помощь медиков мужчине не понадобилась.