2019-01-16T10:02:37+03:00
Общество

Житель Югры ночью по сугробам полз несколько часов

На помощь ему пришли спасатели
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Поездка на снегоходе могла стать последней для сургутянина. Фото с сайта пиксабайПоездка на снегоходе могла стать последней для сургутянина. Фото с сайта пиксабай
Изменить размер текста:

Трагедией могла обернуться для югорчанина последняя поездка, если бы на помощь не пришли спасатели. Мужчина несколько часов полз по сугробам к ближайшему населенному пункту и выбился из сил.

Как сообщает «Центроспас-Югория», около одиннадцати часов вечера 13 января сургутсикм спастелям поступил тревожный звонок. В районе Каменного мыса мужчина попал в беду и просит об эвакуации.

Старший дежурный смены созвонился с пострадавшим. Оказалось, что 51-летний мужчина утром 13 января выехал со своих родовых угодий на снегоходе в сторону Сургута. Однако, благополучно добраться до населенного пункта у югорчанина не вышло - снегоход попал в наледь и провалился. Попытки выбраться ни к чему не привели, а сотовая связь не работала. Тогда мужчина принял решение пойти пешком в сторону трассы, это около 15 км. Со слов пострадавшего, снег был очень глубоким, идти было трудно. Мужчина выбился из сил, проваливаясь по пояс, ему приходилось даже не идти, а ползти. Уже ночью, поняв, что силы покидают его и самому не спастись, он позвонил в службу спасения.

Спасатели быстро добрались до пострадавшего, отогрели его, напоили горячим кофе и благополучно доставили в Сургут, где передали родственникам. Помощь медиков мужчине не понадобилась.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сургуте на вокзале с наркотиком в перчатке задержали мужчину
Восемь жителей Югры выиграли в лотерею больше миллиона рублей
Новость о 39-градусной водке на прилавках магазинов Сургута оказалась фейком
В доме-интернате Ханты-Мансийска после укола умерла сотрудница
Сбербанк за год нарастил кредитный портфель МСП почти на 20%
Житель Пыть-Яха получил 16 лет тюрьмы за насилие над падчерицей
Наркоману из Когалыма выдали права на автомобиль
Департамент образования Югры не принимал решения об отмене финансирования школьного питания
Два жителя Сургута задержаны с крупной партией наркотиков
С жильцов многоквартирного дома из Приобья управляющая компания 2 года незаконно взимала плату
Голодный житель Сургута украл продукты на 7 тысяч рублей
В муниципалитетах Югры установили предельный единый тариф на обращение с ТКО
Жительница Урая в страхе потерять деньги с банковских карт отдала их мошенникам
В Когалыме стартовали соревнования по шахматам