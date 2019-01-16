Голодный житель Сургута украл продукты на 7 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:50 2019-01-16T09:50:40+03:00

В минувшие сутки в Югре 4 преступления

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За кражу продуктов питания жителю Сургута предстоит ответить в суде. Мужчину задержали стражи порядка.

- Также полицейскими Сургутского района установлен 48-летний подозреваемый в краже. Мужчина похитил продукты питания на общую сумму 7 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает УМВД по ХМАО-Югре.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 51 преступление, раскрыто 26, из них: 4 грабежа, 4 кражи, 2 угона и 7 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто 4 ранее зарегистрированных преступления: 3 кражи и одно преступление в сфере наркотических средств.