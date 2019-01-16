2019-01-16T09:30:56+03:00
Общество

В муниципалитетах Югры установили предельный единый тариф на обращение с ТКО

Вопросы югорчане могут задать на сайте АО «Югра-Экология»
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта правительство ХМАО-ЮгрыФото с сайта правительство ХМАО-Югры
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Региональный оператор по обращению с ТКО в Ханты-Мансийском автономном округе АО «Югра-Экология» назвал среднюю сумму за услугу по вывозу мусора.

Так, в Ханты-Мансийске на одного горожанина она составит около 133 рублей в квитанции, в Кондинском районе немногим более 111 рублей.

Тариф действует на Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Урай, Нягань, Югорск, Пыть-Ях, Октябрьский, Советский, Кондинский, Нефтеюганский и Ханты-Мансийский районы.

Доля расходов по утвержденному тарифу для «южной зоны» на январь 2019 года: 65,5% — транспортирование ТКО, 21,13% — захоронение, 13,37% — расходы РО на заключение и обслуживание договоров.

- В Югре законодательно предусмотрены субсидии и компенсации расходов на коммунальные услуги для различных категорий граждан, — сказал директор АО «Югра-Экология» Павел Ващенко. .

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