В муниципалитетах Югры установили предельный единый тариф на обращение с ТКО
Региональный оператор по обращению с ТКО в Ханты-Мансийском автономном округе АО «Югра-Экология» назвал среднюю сумму за услугу по вывозу мусора.
Так, в Ханты-Мансийске на одного горожанина она составит около 133 рублей в квитанции, в Кондинском районе немногим более 111 рублей.
Тариф действует на Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Урай, Нягань, Югорск, Пыть-Ях, Октябрьский, Советский, Кондинский, Нефтеюганский и Ханты-Мансийский районы.
Доля расходов по утвержденному тарифу для «южной зоны» на январь 2019 года: 65,5% — транспортирование ТКО, 21,13% — захоронение, 13,37% — расходы РО на заключение и обслуживание договоров.
- В Югре законодательно предусмотрены субсидии и компенсации расходов на коммунальные услуги для различных категорий граждан, — сказал директор АО «Югра-Экология» Павел Ващенко. .