2019-01-16T09:16:09+03:00
Происшествия

Жительница Урая в страхе потерять деньги с банковских карт отдала их мошенникам

В спешке женщина не успела подумать
Алена Кульмухаметова
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Деньги с карт списались после того, как югорчанка назвала секретные кодыДеньги с карт списались после того, как югорчанка назвала секретные кодыФото: Татьяна Коркина
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Поверила на слово звонившему и назвала личную информацию незнакомцу обеспокоенная жительница Урая. Почти сразу со счетов женщины списались 40 тысяч рублей.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, женщине позвонил неизвестный и представившись сотрудником одной из финансовых организаций сообщил, что мошенники пытаются похить с ее банковской карты деньги. «Лжебанкир» сообщил, что для предотвращения операции необходимо было назвать четырехзначный код.

В страхе потерять сбережения, югорчанка сообщила конфиденциальные данные двух банковских карт, в том числе кредитной, после чего произошло списание имеющихся накоплений. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие.

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