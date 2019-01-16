В Когалыме стартовали соревнования по шахматам

СЕГОДНЯ 08:58 2019-01-16T08:58:31+03:00

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Чемпионат города Когалыма по классическим шахматам среди мужчин и женщин стартовал 13 января. Первая игра уже состоялась. Заключительные игры – 2 февраля.

В этом году в главном шахматном турнире года принимают участие 25 спортсменов: 17 мужчин и 8 женщин. Игры проходят каждую субботу, что позволяет провести соревнования в удобном для участников режиме. Многие из поклонников интеллектуальной игры являются любителями и занимаются шахматами в свободное от работы время.

- В Когалыме шахматы любят, в них играют как дети, так и взрослые, - рассказал главный судья соревнований Олег Лоскутов.

Напомним, что игры проходят каждую субботу на базе отделения шахмат во Дворце спорта по улице Сибирская, 11.