2019-01-16T08:49:32+03:00
Происшествия

Таксист из Нижневартовска купил кофе, конфеты и подарил 10 тысяч рублей «сотрудникам ГИБДД»

Мужчина выполнил все условия мошенника
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Ночной заказ дорого обошёлся доверчивому таксисту из Нижневартовска. Мужчина, услышав, кто будет его клиентами, выполнил все условия звонившего.

По информации Управления МВД по ХМАО-Югре, в дежурную часть отдела полиции № 2 Нижневартовска с заявлением о мошенничестве обратился водитель одного из такси города. Мужчина сообщил, что около двух часов ночи ему поступил звонок от неизвестного мужчины, который попросил доставить сотрудников РЭО ГИБДД в аэропорт.

Прибыв по адресу, таксист связался с потенциальным заказчиком и уточнил информацию, откуда забрать пассажиров. Последний, попросил водителя заехать в магазин и приобрести коробку конфет, кофе, а также положить 10 тысяч рублей на два абонентских номера. Выполнив просьбу, таксист вновь попытался связаться с клиентом, однако телефон был отключен. Тогда он понял, что его обманули и обратился в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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