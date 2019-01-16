В Крещение у купели в Ханты-Мансийске оборудуют стоянку на 500 автомобилей

СЕГОДНЯ 08:36 2019-01-16T08:36:56+03:00

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В окружной столице Югры полным ходом идёт подготовка к одному из главных христианских праздников – Крещению. 19 января традиционно на левом берегу реки Иртыш, в районе моста будут вырублены две иордани для купания, а также прорубь для набора воды.

По информации администрации города, будут установлены две палатки для переодевания и две палатки для купания.

Жители и гости города смогут согреться бесплатным горячим чаем.

Как и в прошлые годы у поклонного Креста будет подготовлена стоянка на 500 автомашин. Стоит отметить, что на лёд, как и прежде, будут пропускать только специализированную технику. Движение автотранспорта в этой зоне будут регулировать сотрудники ГИБДД.

Так же добраться до места проведения массового мероприятия праздника «Крещение Господне». Можно будет и на общественном транспорте. Всех желающих к берегу Иртыша будут доставлять автобусы и маршрутные такси от остановки «Главпочтамт». Интервал движения составит 15 минут.