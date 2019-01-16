За минувшие сутки в Югре в 8 ДТП пострадали 9 человек
Двухмесячная девочка пострадала в результате ДТП в Сургуте. Как оказалось, малышка была на руках у матери во время столкновения автомобилей.
По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 15 января в 07:46 на пересечении улиц Аэрофлотская – Нефтеюганское шоссе в городе Сургут, 26-летний водитель за рулём «Ниссан Альмера» не выдержал необходимую безопасную дистанцию и врезался в «Тойота Камри», которая от столкновения продвинулась вперед и столкнулась с автомобилем «Хендай Соната».
В результате происшествия, пассажир автомобиля «Ниссан Альмера», двухмесячная девочка, которая находилась на руках у матери, получила травмы.
За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 человек получили ранения, в том числе 1 несовершеннолетний.
Задержано 5 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования и 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 18 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.