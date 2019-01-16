2019-01-16T08:18:48+03:00
Происшествия

За минувшие сутки в Югре в 8 ДТП пострадали 9 человек

Задержаны пять нетрезвых водителей
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыФото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Двухмесячная девочка пострадала в результате ДТП в Сургуте. Как оказалось, малышка была на руках у матери во время столкновения автомобилей.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 15 января в 07:46 на пересечении улиц Аэрофлотская – Нефтеюганское шоссе в городе Сургут, 26-летний водитель за рулём «Ниссан Альмера» не выдержал необходимую безопасную дистанцию и врезался в «Тойота Камри», которая от столкновения продвинулась вперед и столкнулась с автомобилем «Хендай Соната».

В результате происшествия, пассажир автомобиля «Ниссан Альмера», двухмесячная девочка, которая находилась на руках у матери, получила травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 человек получили ранения, в том числе 1 несовершеннолетний.

Задержано 5 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования и 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 18 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

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