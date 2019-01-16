2019-01-16T07:59:27+03:00
Происшествия

В Белоярском районе задержан рецидивист, напавший с ножом на приятеля

Ему грозит 10 лет тюрьмы
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Конфликт между двумя мужчинами в Белоярском районе завершился кровавыми разборками. Одному их оппонентов понадобилась «скорая», другого задержали стражи порядка.

- В дежурную часть полиции Белоярского района поступило сообщение о потасовке в одном из домов первого микрорайона райцентра. Сотрудники полиции установили, что между двумя мужчинами – 30 летним белоярцем и его товарищем - произошел конфликт, в ходе которого последний нанес оппоненту удар ножом в область живота. Нападавший был задержан сотрудниками полиции на месте происшествия. Известно, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи, - сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югры.

Возбуждено уголовное дело. Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит 10 лет тюрьмы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сургуте на вокзале с наркотиком в перчатке задержали мужчину
Восемь жителей Югры выиграли в лотерею больше миллиона рублей
Новость о 39-градусной водке на прилавках магазинов Сургута оказалась фейком
В доме-интернате Ханты-Мансийска после укола умерла сотрудница
Сбербанк за год нарастил кредитный портфель МСП почти на 20%
Житель Пыть-Яха получил 16 лет тюрьмы за насилие над падчерицей
Наркоману из Когалыма выдали права на автомобиль
Департамент образования Югры не принимал решения об отмене финансирования школьного питания
Два жителя Сургута задержаны с крупной партией наркотиков
С жильцов многоквартирного дома из Приобья управляющая компания 2 года незаконно взимала плату
Житель Югры ночью по сугробам полз несколько часов
Голодный житель Сургута украл продукты на 7 тысяч рублей
В муниципалитетах Югры установили предельный единый тариф на обращение с ТКО
Жительница Урая в страхе потерять деньги с банковских карт отдала их мошенникам
В Когалыме стартовали соревнования по шахматам