В Белоярском районе задержан рецидивист, напавший с ножом на приятеля

СЕГОДНЯ 07:59 2019-01-16T07:59:27+03:00

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Конфликт между двумя мужчинами в Белоярском районе завершился кровавыми разборками. Одному их оппонентов понадобилась «скорая», другого задержали стражи порядка.

- В дежурную часть полиции Белоярского района поступило сообщение о потасовке в одном из домов первого микрорайона райцентра. Сотрудники полиции установили, что между двумя мужчинами – 30 летним белоярцем и его товарищем - произошел конфликт, в ходе которого последний нанес оппоненту удар ножом в область живота. Нападавший был задержан сотрудниками полиции на месте происшествия. Известно, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи, - сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югры.

Возбуждено уголовное дело. Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит 10 лет тюрьмы.