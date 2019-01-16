2019-01-16T07:53:36+03:00
Общество

Жители Сургута стали меньше пить алкоголя

Бытовые травмы случаются реже
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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В новогодние каникулы жители Сургута выпили меньше алкоголя. Об этом заявили на станции Скорой медицинской помощи.

По информации медиков, снизилось количество обращений в Скорую помощь Сургута из-за алкогольного отравления на 11 процентов.

Кроме того, уменьшилось также число бытовых травм, ожогов от пиротехники и ушибов на горках и льду.

- Каникулы прошли замечательно. Администрация приняла все меры, чтобы помощь оказывалась своевременно. Мы сравнили статистику. Обращений стало больше на 3%, - около 4500 вызовов поступило. Но тот рост забрали поликлиники, то есть работала неотложная помощь. В случае с травмами, то их не стало больше. Случаев травмирования петардами не было вовсе, - рассказал заместитель главного врача Сургутской станции скорой помощи по медицинской части Юнус Салманов.

При этом, по данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, увеличилось количество ДТП с участием нетрезвых водителей. В прошлом году за каникулы задержаны пять человек, а в этом – 19.

В 2018 году в Югре с участием пьяных водителей произошло 167 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 32 человека и 254 – получили травмы.

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