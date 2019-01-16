В Югре по вине нетрезвых водителей в 2018 году в ДТП погибли 32 человека

СЕГОДНЯ 07:35 2019-01-16T07:35:22+03:00

Уголовное преследование их не пугает

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В 2018 году в Югре с участием пьяных водителей произошло 167 дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югре, в ДТП с участием нетрезвых водителей погибли 32 человека и 254 – получили травмы.

Окружная Госавтоинспекция просит незамедлительно сообщать о всех фактах «нетрезвого управления автомобилем» в дежурные части подразделений ГИБДД.

Напоминаем, что с 1 июля 2015 года повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования грозят виновному лицу уже не административным, а уголовным наказанием.

Кроме того, Федеральным законом увеличен минимальный размер наказания в виде лишения свободы за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека либо смерть двух или более лиц.

За январь-декабрь 2018 года в округе возбуждено 1134 уголовных дела. В суд направлено 1090 дел, вынесено обвинительных приговоров – 1011.