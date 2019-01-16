2019-01-16T07:09:46+03:00
Общество

Погода в Югре 16 января: -11 градусов и небольшой снег

Местами по округу ночью морозно
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 16 января: -11 градусов и небольшой снегПогода в Югре 16 января: -11 градусов и небольшой снегФото: Татьяна Коркина
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В среду, 16 января, в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой снег, метель, изморозь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём -9,-14 ºС, местами -15,-20 ºС.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -9,-11 ºС.

В Сургуте облачная погода, снегопад. Ветер южный, юго-западный 2-9 метров в секунду. Температура воздуха: -16, -14 градусов.

В Нижневартовске облачная погода, снегопад. Ветер южный, юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха: -16, -12 градусов.

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