Банда из Сургута произвела суррогатный алкоголь почти на 2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:24 2019-01-15T16:24:43+03:00

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Четыре года существовала преступная банда, которая производила суррогатный алкоголь. Прибыльный бизнес прикрыли оперативники.

Как сообщает прокуратура ХМАО-Югры, шесть жителей Сургута обвиняются в производстве и хранении немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере, совершенном организованной преступной группой, в незаконном использовании чужого товарного знака, совершенном организованной преступной группой, а также в использовании для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок.

С 2014 г. по 2017 г. на территории Сургута действовала организованная преступная группа, участники которой осуществляли незаконную деятельность по изготовлению и реализации немаркированной алкогольной продукции. Общая стоимость нелегально изготовленной продукции составила свыше 18,5 млн рублей, из незаконного оборота изъято более 270 тысяч бутылок.

Их неправомерная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов города.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.