Губернатор Югры – участник Гайдаровского форума в Москве

СЕГОДНЯ 15:20 2019-01-15T15:20:05+03:00

Наталья Комарова в качестве эксперта и участника выступит на трех площадках

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Губернатор Югры Наталья Комарова примет участие в юбилейном десятом Гайдаровском форуме «Россия и мир: национальные цели развития и глобальные тренды», который пройдет в Москве 15-17 января.

По информации правительства ХМАО-Югры, Гайдаровский форум – это ежегодное мероприятие, где собираются известные ученые, представители органов власти, общественные и политические деятели, бизнесмены из разных стран. Он ежегодно объединяет тех, кто своими передовыми достижениями оказывает влияние на социально-экономическое развитие регионов и государств.

Губернатор Югры Наталья Комарова в качестве эксперта и участника выступит на трех площадках одного из крупнейших международных форумов.

15 января глава региона станет участником пленарной дискуссии «Национальные цели развития и глобальные тренды». Ключевым здесь станет выступление председателя правительства России Дмитрия Медведева.

Кроме того, что в ходе рабочего визита в Москву 15 января губернатор Югры подпишет соглашение между правительством автономного округа и компанией «Газпром» на 2019-2023 годы.