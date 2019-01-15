Житель Пыть-Яха ради страховки инсценировал ДТП

СЕГОДНЯ 14:40 2019-01-15T14:40:36+03:00

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Автовладелец пытался незаконно получить около 150 тысяч рублей. Участником «несостоявшегося» ДТП стал родственник подозреваемого.

- Сотрудниками полиции Пыть-Яха установлен факт предоставления подложных документов местным жителем в одну из страховых компаний. Для получения выплат мужчина инсценировал дорожно-транспортное происшествие. О произошедшем ДТП он сообщил в дежурную часть отдела полиции. После он предоставил ложные сведения и документы о наступлении страхового случая. Таким образом злоумышленник пытался похитить около 145 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере страхования». Мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы. Ведется следствие.