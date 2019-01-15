В Урае к Крещению готовят купель

СЕГОДНЯ 14:23 2019-01-15T14:23:23+03:00

В этот день будет работать баня

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В Урае на традиционном месте для крещенских купаний ведутся подготовительные работы. Обустройством проруби, расчисткой подъездных путей и установкой сходней занимаются специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Урай, сотрудники предприятий «Нефтедорстрой» и «Дорожник».

Также идет обустройство ледовой часовни и устанавливаются обогреваемые палатки.

В следующую субботу, 19 января, в Урае состоится торжественное Богослужение в Храме и многолюдный Крестный ход от церкви до реки Конда. На берегу реки будет обустроена купель-иордань для желающих совершить обряд омовения.

За безопасностью горожан во время праздника будут следить сотрудники аварийно-спасательных служб, представители правоохранительных органов и врачи бригады скорой помощи. В день Крещения Господня планируется организовать работу бани, искупавшимся в Крещенской воде будет предложен горячий чай и вкусная выпечка.