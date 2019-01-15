В Урае к Крещению готовят купель
В Урае на традиционном месте для крещенских купаний ведутся подготовительные работы. Обустройством проруби, расчисткой подъездных путей и установкой сходней занимаются специалисты управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Урай, сотрудники предприятий «Нефтедорстрой» и «Дорожник».
Также идет обустройство ледовой часовни и устанавливаются обогреваемые палатки.
В следующую субботу, 19 января, в Урае состоится торжественное Богослужение в Храме и многолюдный Крестный ход от церкви до реки Конда. На берегу реки будет обустроена купель-иордань для желающих совершить обряд омовения.
За безопасностью горожан во время праздника будут следить сотрудники аварийно-спасательных служб, представители правоохранительных органов и врачи бригады скорой помощи. В день Крещения Господня планируется организовать работу бани, искупавшимся в Крещенской воде будет предложен горячий чай и вкусная выпечка.