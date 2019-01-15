Житель Нефтеюганска похитил у продавца служебный телефон
Один из алкомаркетов Нефтеюганска остался без служебного телефона. Покупатель воспользовался невнимательностью продавца.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, в дежурную часть полиции Нефтеюганска обратился представитель службы безопасности одного из сетевых магазинов по продаже алкогольной продукции с заявлением о совершении кражи. Мужчина сообщил, что неизвестный, похитил служебный телефон. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.
Инцидент попал в объектив камер видеонаблюдения. На нем видно, как молодой человек, расплачиваясь на кассе за товар, похищает гаджет и скрывается с места преступления.
Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за подобные преступления 25-летний местный житель. Мужчина не удержался от легкой наживы.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».