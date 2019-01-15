Житель Нефтеюганска похитил у продавца служебный телефон

СЕГОДНЯ 13:40 2019-01-15T13:40:52+03:00

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Один из алкомаркетов Нефтеюганска остался без служебного телефона. Покупатель воспользовался невнимательностью продавца.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в дежурную часть полиции Нефтеюганска обратился представитель службы безопасности одного из сетевых магазинов по продаже алкогольной продукции с заявлением о совершении кражи. Мужчина сообщил, что неизвестный, похитил служебный телефон. Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

Инцидент попал в объектив камер видеонаблюдения. На нем видно, как молодой человек, расплачиваясь на кассе за товар, похищает гаджет и скрывается с места преступления.

Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за подобные преступления 25-летний местный житель. Мужчина не удержался от легкой наживы.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».