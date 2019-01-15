2019-01-15T13:02:00+03:00
Общество

Рыбаков Югры просят сообщить о своих уловах за прошлый год

Успеть сдать отчёт нужно до 20 января
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Коренным югорчанам их числа малочисленных народов Севера и их общинам необходимо ежегодно, не позднее 20 января следующего за отчетным периодом представлять в территориальные органы Росрыболовства сведений о добыче рыбы.

Как сообщает департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры, квоты на 2018 год для осуществления традиционного рыболовства были определены в постановлении Правительства автономного округа "О распределении квот добычи водных биологических ресурсов для организации рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 год"

Реквизиты Отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре размешены на сайте.

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