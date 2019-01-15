В Югорске смелый продавец отбил желание грабить у преступника с ножом

СЕГОДНЯ 12:48 2019-01-15T12:48:28+03:00

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Небывалую смелость проявил продавец одного из продуктовых магазинов Югорска, когда в торговую точку с требованием денег и алкоголя ворвался преступник с ножом. Мужчина выбил нож из рук разбойника и вызвал полицию.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, ночью неизвестный пришел в магазин и, угрожая ножом, потребовал передать ему спиртные напитки и пять тысяч рублей.

Выбив холодное оружие из рук нетрезвого злоумышленника, 31-летний продавец вызвал полицейских, которые и задержали злоумышленника. Установлено, что 34-летний подозреваемый проживает в одном из поселений Советского района в настоящее время нигде не работает.

Преступник заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит 10 лет лишения свободы. Ведется следствие.