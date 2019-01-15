В Ханты-Мансийске обновили детскую поликлинику

СЕГОДНЯ 11:54 2019-01-15T11:54:37+03:00

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Новый дизайн окружной клинической больницы Ханты-Мансийска стал приятным сюрпризом для юных пациентов.

Как сообщает группа в социальной сети «Ханты-Мансийск» ВКонтакте, стены поликлиники разукрасили в новые цвета, напоминающие три разные локации — джунгли, акваторию и космическую галактику. Новый необычный дизайн интерьера поможет малышам, не очень любящим белые халаты, отвлечься от своих страхов в больнице.

Современный ремонт в учреждении стал возможен благодаря финансированию из федерального бюджета по программе «Новая модель медицинской организации». Подрядчикам понадобилось 700 квадратов плитки, энергосберегающие лампы и световая иллюминация для обновления помещений. Теперь в поликлинике не только приятно, но и весело находится еще совсем маленьким пациентам.