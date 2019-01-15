2019-01-15T11:54:37+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске обновили детскую поликлинику

Малышам будет не страшно ожидать приёма врача
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с соцсети ВКонтактеФото с соцсети ВКонтакте
Изменить размер текста:

Новый дизайн окружной клинической больницы Ханты-Мансийска стал приятным сюрпризом для юных пациентов.

Как сообщает группа в социальной сети «Ханты-Мансийск» ВКонтакте, стены поликлиники разукрасили в новые цвета, напоминающие три разные локации — джунгли, акваторию и космическую галактику. Новый необычный дизайн интерьера поможет малышам, не очень любящим белые халаты, отвлечься от своих страхов в больнице.

Современный ремонт в учреждении стал возможен благодаря финансированию из федерального бюджета по программе «Новая модель медицинской организации». Подрядчикам понадобилось 700 квадратов плитки, энергосберегающие лампы и световая иллюминация для обновления помещений. Теперь в поликлинике не только приятно, но и весело находится еще совсем маленьким пациентам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24