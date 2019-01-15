Детские костюмчики не попадут на прилавки нижневартовских магазинов

СЕГОДНЯ 11:36 2019-01-15T11:36:23+03:00

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Перед новогодними праздниками хантымансийскими таможенниками и сотрудниками полиции Нижневартовска выявлены факты реализации более 100 единиц товаров с явными признаками контрафактности.

Как сообщает таможня Ханты-Мансийска, куртки, костюмы, джинсы, шапки, нижнее белье, носки с нанесенными логотипами известных фирм LACOSTE, ВОSS, Louis Vuitton, Calvin Klein, Тоmmу Hilfiger , GUCCI реализовывались в одном из торговых комплексов столицы Самотлора. Здесь же были обнаружены предметы детского гардероба: рубашки, кофты, футболки, костюмы, шапки, джинсы.

Убытки, которые терпят потребители, приобретающие некачественную продукцию, трудно выразить в конкретных цифрах. Как правило, товар, являющийся «подделкой», исключает процедуру его прохождения по соответствию установленным нормам и ГОСТам, производится без соблюдения требований к качеству изделия и используемым материалам.