Детские костюмчики не попадут на прилавки нижневартовских магазинов
Перед новогодними праздниками хантымансийскими таможенниками и сотрудниками полиции Нижневартовска выявлены факты реализации более 100 единиц товаров с явными признаками контрафактности.
Как сообщает таможня Ханты-Мансийска, куртки, костюмы, джинсы, шапки, нижнее белье, носки с нанесенными логотипами известных фирм LACOSTE, ВОSS, Louis Vuitton, Calvin Klein, Тоmmу Hilfiger , GUCCI реализовывались в одном из торговых комплексов столицы Самотлора. Здесь же были обнаружены предметы детского гардероба: рубашки, кофты, футболки, костюмы, шапки, джинсы.
Убытки, которые терпят потребители, приобретающие некачественную продукцию, трудно выразить в конкретных цифрах. Как правило, товар, являющийся «подделкой», исключает процедуру его прохождения по соответствию установленным нормам и ГОСТам, производится без соблюдения требований к качеству изделия и используемым материалам.