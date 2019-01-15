Жителю Нижневартовска срочно понадобился утюг за девять тысяч бесплатно

СЕГОДНЯ 10:59 2019-01-15T10:59:29+03:00

За своё желание он ответит в суде

Изменить размер текста: A A

Воспользоваться утюгом жителю Нижневартовска не пришлось. Полицейские задержали воришку.

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который находясь в одном из торговых залов, похитил утюг стоимостью 9000 рублей. Похищенное было изъято. Мужчина сознался в содеянном, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 43 преступления, раскрыто 27, из них: мошенничество, 2 грабежа, 6 краж и 8 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто 3 ранее зарегистрированных преступления: 2 кражи и один случай причинения вреда здоровью по неосторожности.