Врачей Нефтеюганска наградили за спасение вахтовиков в жутком ДТП

СЕГОДНЯ 10:43 2019-01-15T10:43:46+03:00

Несколько человек идут на выписку

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В Нефтеюганске наградили врачей, принимавших активное участие в оказании помощи пострадавшим в ДТП, произошедшем в Нефтеюганском районе на 820-ом километре федеральной трассы «Тюмень – Ханты-Мансийск» 29 декабря.

Напомним, автобус с вахтовиками попал в жуткое ДТП с участием нрузовика. Большегруз выехал на встречную полосу.

В аварии пострадало 24 человека, 6 из них погибли и 18 получили травмы. 11 пострадавших были доставлены в Нефтеюганскую окружную клинику.

Как сообщает департамент здравоохранения ХМАО-Югры, первый заместитель главы Нефтеюганского района Сергей Кудашкин вручил награды восьми сотрудникам медицинского учреждения.

Представитель администрации муниципалитета высоко оценил работу специалистов, подчеркнув, что они помогли пострадавшим пережить шок после аварии, оперативно провели необходимые медицинские мероприятия и сохранили жизни людей.

В тот день первыми за спасение жизней пострадавших начали бороться сотрудники травматологической и хирургической службы стационара, коллективы приемного отделения и отделения анестезиологии и реанимации, диагностическую поддержку оказывало рентгеновское отделение Нефтеюганской окружной клинической больнице имени В.И.Яцкив.