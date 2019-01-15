Жительница Сургута насильно отняла у подростка телефон

СЕГОДНЯ 10:00 2019-01-15T10:02:52+03:00

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Молодая жительница Сургута ради понравившегося чужого телефона пошла на преступление. Владела новеньким гаджетом она совсем не долго.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в Сургуте сотрудниками полиции установлена подозреваемая в грабеже. Известно, что 21-летняя злоумышленница, находясь на улице Энтузиастов, похитила у 16-летней девушки сотовый телефон стоимостью 29 тысяч рублей. Полицейские изъяли дорогой смартфон и вернули юной жительнице Сургута.

Девушка дала признательные показания и ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж".