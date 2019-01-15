2019-01-15T10:02:52+03:00
Происшествия

Жительница Сургута насильно отняла у подростка телефон

Смартфон владелице вернули полицейские
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
Изменить размер текста:

Молодая жительница Сургута ради понравившегося чужого телефона пошла на преступление. Владела новеньким гаджетом она совсем не долго.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в Сургуте сотрудниками полиции установлена подозреваемая в грабеже. Известно, что 21-летняя злоумышленница, находясь на улице Энтузиастов, похитила у 16-летней девушки сотовый телефон стоимостью 29 тысяч рублей. Полицейские изъяли дорогой смартфон и вернули юной жительнице Сургута.

Девушка дала признательные показания и ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж".

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Югорчане примут участие в «Лидерах России»
Жителей Урая просят оплатить новую коммунальную услугу
Жительница Ханты-Мансийска при продаже коньков нарвалась на мошенников
Пять семей из Когалыма переехали из авариек в новое жильё
Житель Нижневартовска остался необласканный и без денег
За минувшие сутки в Югре в 5 ДТП пострадали 5 человек
Школы Ханты-Мансийска начинают запись детей в первый класс
В Югре участились звонки с ложными сообщениями о готовящемся преступлении
Погода в Югре 15 января: -15 градусов и снегопад
В Кондинском районе полицейские вынесли их огня четверых детей и их мать
Для жителей Когалыма оборудуют две купели на Крещение
Губернатор Югры Наталья Комарова выступит на трёх площадках Гайдаровского форума
Безработные жители Мегиона, угрожая ножом, ограбили семейную пару
Лжеминёром школ Нижневартовска оказалась девочка
Дольщик Когалыма отсудил у застройщика из Челябинска полмиллиона рублей
В аэропорт Сургута экстренно вернулся самолёт «Победы»
Полицейские исполнили мечту маленькой югорчанки
Нижневартовские биатлонисты завоевали призовые места на российских соревнованиях
В Урае экс-чиновника судят за мошенничество при реконструкции социально-значимых объектов
Тариф на ОСАГО в ХМАО останется прежним
В Нижневартовске эвакуируют школьников из-за бомбы