Югорчане примут участие в «Лидерах России»

СЕГОДНЯ 09:53 2019-01-15T09:53:22+03:00

Оценочные мероприятия полуфинала будут проводиться в течение двух дней

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С 18 по 21 января в Екатеринбурге пройдет региональный полуфинал конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 гг. по Уральскому федеральному округу. Торжественная церемония открытия состоится 19 января.

В конкурсе примут участие 48 участников от Ханты-Мансийского автономного округа.

Как сообщает портал правительства ХМАО-Югры, в первый день конкурсантам предстоит компьютерный ретест для подтверждения результатов дистанционного тестирования. По его итогам будет сформирован окончательный список полуфиналистов.

Оценочные мероприятия полуфинала будут проводиться в течение двух дней, 19 и 20 января, результаты станут известны 21 января. В программе запланированы мастер-классы и мероприятия, предполагающие совместную активность конкурсантов.