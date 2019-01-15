Жительница Ханты-Мансийска при продаже коньков нарвалась на мошенников

СЕГОДНЯ 08:58 2019-01-15T08:58:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Осталась с коньками и без денег жительница окружной столицы Югры. По наивности женщина сообщила преступникам личные данные банковской карты и коды.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, преступление произошло в ноябре 2018 года. 49-летняя жительница Ханты-Мансийска на одном из сайтов бесплатных объявлений разместила информацию о продаже детских коньков. Вскоре ей позвонила неизвестная и, представившись покупателем, предложила внести предоплату за товар. Для этого потерпевшей необходимо было назвать четырехзначный код, пришедший в смс-сообщении.

После получения конфедициальной информации злоумышленница перестала выходить на связь, а со счёта югорчанки было списано 50 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведется следствие.