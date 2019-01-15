Пять семей из Когалыма переехали из авариек в новое жильё

СЕГОДНЯ 08:44 2019-01-15T08:44:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Местные власти предложили потерпеть семьям, проживающим в аварийном жилье, до 2021 года. С таким положением дел когалымчане не смирились и обратились в прокуратуру.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, проверка показала, что заявители проживали в многоквартирном жилом доме, который в октябре 2016 года заключением межведомственной комиссии был признан аварийным и подлежащим сносу.

Несмотря на это администрация города не предоставила им жильё по договору социального найма, а срок отселения дома определила в 2021 году. Фактически заявители с семьями вынуждены проживать в аварийном доме.

Прокурор обратился в интересах жителей города в суд с требованием обязать местную администрацию предоставить им благоустроенные жилые помещения по договору социального найма.

Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме.

В настоящее время судебные решения исполнены, заявителям предоставлены жилые помещения.