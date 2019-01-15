2019-01-15T07:57:08+03:00
Происшествия

Житель Нижневартовска остался необласканный и без денег

Интим-услуги предлагала мошенница
Алена Кульмухаметова
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Любовь за деньги пытался купить житель Нижневартовска, но попал на уловки мошенницы. Оскорблённый мужчина обратился в полицию.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в Нижневартовске местный житель перевел 5 тысяч рублей в качестве предоплаты за оказание интим-услуг и стал жертвой злоумышленников. На одном из сайтов в «ВКонтакте» 22-летний парень познакомился с девушкой. В ходе переписки потерпевший договорился с собеседницей об оказание интим услуг, однако последняя потребовала предоплату. После получения денег встреча с новой знакомой так и не состоялась. Молодой человек обратился в полицию. По данному факту возбужденно уголовное дело.

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