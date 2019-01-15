За минувшие сутки в Югре в 5 ДТП пострадали 5 человек
Жёсткое ДТП случилось на улице Дружбы Народов в городе Нижневартовске с участием двух иномарок. Пострадал один человек.
Как сообщает госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 14:40 водитель за рулём «АУДИ Q5» при повороте налево не убедился в безопасности и допустил столкновение с автомобилем «Тойота Платц», который двигался во встречном направлении.
В результате происшествия, водитель автомобиля «Тойота Платц» получил телесные повреждения.
За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек получили ранения.
Задержано 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования и 4 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 18 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.