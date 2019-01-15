2019-01-15T07:46:03+03:00
Происшествия

За минувшие сутки в Югре в 5 ДТП пострадали 5 человек

Задержаны шесть пьяных водителей
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыФото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Жёсткое ДТП случилось на улице Дружбы Народов в городе Нижневартовске с участием двух иномарок. Пострадал один человек.

Как сообщает госавтоинспекции ХМАО-Югры, в 14:40 водитель за рулём «АУДИ Q5» при повороте налево не убедился в безопасности и допустил столкновение с автомобилем «Тойота Платц», который двигался во встречном направлении.

В результате происшествия, водитель автомобиля «Тойота Платц» получил телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек получили ранения.

Задержано 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования и 4 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 18 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

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