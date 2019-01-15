2019-01-15T07:02:04+03:00
Общество

Школы Ханты-Мансийска начинают запись детей в первый класс

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Алена Кульмухаметова
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Запись в первый класс ведётся с 26 январяЗапись в первый класс ведётся с 26 январяФото: Татьяна Коркина
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С 26 января в школах города Ханты-Мансийска и на Едином портале государственных услуг начинается запись в первые классы на 2019-2020 учебный год. Запись ведется по территориальному принципу, границы участков общеобразовательных учреждений можно посмотреть на сайте Департамента образования администрации города Ханты-Мансийска.

Для подачи заявления на зачисление в общеобразовательную организацию в электронной форме необходимо лишь заполнить форму заявления на Едином портале государственных услуг. Это очень удобно для родителей, которые на момент приема заявлений находятся в другом городе или стране!

Заявление, поданное в электронном виде, будет рассмотрено так же как заявление родителя (законного представителя), который обратился с заявлением лично. Дата и время начала приема заявлений опубликованы на сайтах образовательных организаций.

При электронном способе подачи заявления каждая школа определяет срок, в течение которого необходимо предоставление подтверждающих документов.

Обратите внимание: датой и временем регистрации заявления, поданного через Единый портал государственных услуг, считается дата подачи заявления, а не дата предоставления подтверждающих документов.

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