2019-01-15T06:55:59+03:00
Общество

В Югре участились звонки с ложными сообщениями о готовящемся преступлении

Шалость детей может обернуться для родителей последствиями
Алена Кульмухаметова
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Накануне, 14 января, в Нижневартовске во всех школах города была объявлена экстренная эвакуация. Детей, персонал и педагогов вывели во время учебного процесса из-за звонка о заложенной бомбе. В считанные часы полицейские выяснили, что звонила девочка-подросток. Ведутся следственные действия.

Как оказалось подобный случай не единичный. Югорчане всё чаще стали звонить в полицию с ложными сообщениями о готовящемся преступлении.

Так, 10 января школьник в уборных комнатах двух торговых центров Сургута оставил записки с угрозами совершения особо тяжких преступлений в отношении посетителей и работников ТЦ. В результате работа учреждений торговли была приостановлена на несколько часов. Экстренные службы проводили обследование зданий и эвакуацию граждан. Информация не подтвердилась, но в результате противоправных действий подозреваемого была дестабилизирована деятельность правоохранительных органов, отвлечены значительные силы и средства экстренных служб.

В настоящее время подросток находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Юноша пояснил полицейским, что решил таким образом пошутить, не подумав о последствиях. Проводится расследование.

Полицейские предупреждают о том, что действующим законодательством Российской Федерации за заведомо ложные сообщения о правонарушениях и преступлениях предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, которая наступает при достижении гражданином 14-летнего возраста.

Ложные сообщения нарушают нормальный ритм жизни, парализуют работу учреждений и организаций, вызывают необходимость в эвакуации людей.

На сегодняшний день современные технические средства позволяют полицейским устанавливать авторов сообщений в кратчайшие сроки.

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