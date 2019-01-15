Погода в Югре 15 января: -15 градусов и снегопад

СЕГОДНЯ 06:46 2019-01-15T06:46:16+03:00

Снегопады и похолодание пришло в Югру Фото: Татьяна Коркина

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Во вторник, 15 января, в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Ветер юго-западный 3 - 8 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток по западной половине -15,-20 ºС, местами -22,-27 ºС, по восточной половине -7,-12 ºС, местами до -17 ºС.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями и без осадков. Ветер юго-западный 3 - 8 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -15,-17 ºС.

В Сургуте облачная погода и снегопад. Ветер западный, юго-западный 6-10 метров в секунду. Температура воздуха:-3, -12 градусов.

В Нижневартовске облачная погода и снегопад. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха: -5, -8 градусов.