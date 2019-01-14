В Кондинском районе полицейские вынесли их огня четверых детей и их мать

СЕГОДНЯ 15:39 2019-01-14T15:39:24+03:00

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Черный дым поднимался от дома, где проживала многодетная семья, в которой воспитывались трое маленьких детей. Полицейские успели вовремя.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, к участковому обратилась жительница села Шугур Кондинского района. Бдительная сельчанка сообщила, что соседка, имеющая троих малолетних детей, более трех дней употребляет спиртные напитки. Незамедлительно полицейские выехали на место происшествия. В доме майор Янков и подполковник Фазылов обнаружили женщину в состоянии сильного алкогольного опьянения и двоих малолетних детей, третий несовершеннолетний, как выяснилось впоследствии, находился у знакомой.

Подъезжая к дому, в котором предположительно находился ребенок, полицейские заметили черный дым. Не задумываясь, они бросились к строению. Окна и двери были крепко закрыты. Подполковник Фазылов и майор Янков стали стучать и призывать жильцов покинуть помещение, однако на действия и крики правоохранителей никто не реагировал. Открыв дверь, они вбежали в помещение. Густой, едкий дым уже распространился по всем комнатам. В одной из комнат стражи порядка обнаружили спящими женщину и четверых несовершеннолетних 2009, 2012, 2016–х годов рождения. Укутав в теплые одеяла, стражи порядка вынесли детей и хозяйку домовладения, а также обнаружив очаг возгорания, приняли меры к его ликвидации. Вызвав карету скорой помощи, сотрудники полиции Кондинского района передали несовершеннолетних медикам. В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает.

Оказалось, что одним из детей являлся тот самый мальчик, которого полицейские не обнаружили при выезде на место происшествия.

Известно, что причиной возгорания стала оставленная на электрической плите кастрюля с пищей, которую женщина забыла убрать.